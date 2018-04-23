Кудрин прокомментировал падение рубля

«Пока цена стоит высокая на нефть, мы можем говорить, что вот это падение (курса рубля — RNS), оно временное, оно защищено, и более фундаментальным показателем является цена на нефть. Поэтому как только политические страсти стихнут, мы можем говорить, что рубль должен вернуться к более таким своим объективным показателям», — сказал Кудрин.

По его словам, падение курса российской валюты вызвано «слухами или эмоциями»: «Знаете, нужно, к сожалению, признаться, что западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию . Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов, это фундаментально, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно».

По словам Кудрина, восстановление курса до прежних показателей пока невозможно: «Пока мы видим, что процесс идет, он инерционен, но он пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям».