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Кудрин прокомментировал падение рубля
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Кудрин прокомментировал падение рубля 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Падение курса рубля на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских компаний является временным явлением, заявил в интервью телеканалу НТВ председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Пока цена стоит высокая на нефть, мы можем говорить, что вот это падение (курса рубля — RNS), оно временное, оно защищено, и более фундаментальным показателем является цена на нефть. Поэтому как только политические страсти стихнут, мы можем говорить, что рубль должен вернуться к более таким своим объективным показателям», — сказал Кудрин.
По его словам, падение курса российской валюты вызвано «слухами или эмоциями»: «Знаете, нужно, к сожалению, признаться, что западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию. Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов, это фундаментально, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно».
По словам Кудрина, восстановление курса до прежних показателей пока невозможно: «Пока мы видим, что процесс идет, он инерционен, но он пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям».
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