Предприятия Волгоградской области расширяют географию экспорта

Вопросы развития международного торгово-экономического сотрудничества Волгоградской области обсудили на совещании представителей профильных комитетов, бизнес-сообщества региона, депутатов облдумы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в 2017 году внешнеторговый оборот области составил 2259 миллионов долларов США, что на 13,9% больше, чем в 2016 году; экспорт — более 1,5 миллиарда долларов США, что на 17% больше уровня 2016 года.

Изменилась и структура экспорта. Если в 2013 году, в основном, это была продукция топливно-энергетического комплекса (64%), то в 2014-2017 годах вырос экспорт металлургической продукции до 28,7% и химической промышленности — до 22%, а также продовольственных товаров и сельхозпродукции –до 11,5%.

На совещании было отмечено, что необходимо развивать несырьевой и неэнергетический экспорт, увеличить экспорт области до трех миллиардов долларов. Для этого будут создаваться более благоприятные условия для выхода на мировые рынки субъектов малого и среднего предпринимательства со своей продукцией; будет сформирована система комплексной поддержки экспорта, которая будет опираться на финансовые, организационные, маркетинговые, информационные инструменты. Кроме того, экспорт будет увеличен за счет высокотехнологичной продукции и продукции глубокой переработки сырья и материалов.

Отметим, в 2013 году торговля велась со 109 странами мира, в 2017 году — со 114 государствами. Ситуация в лучшую сторону изменилась за счет увеличения объемов сельхозпродукции, а также государственной поддержки предприятий в различных областях.