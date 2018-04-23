S&P авансом подтвердило слабость украинской экономики

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз — «стабильный».

«Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает коррумпированность разных уровней управления», — отмечает агентство.

Оно добавляет, что суверенные рейтинги Украины по-прежнему ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки украинского правительства со стороны МВФ

«Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем государственного долга остается значительным вследствие расходов, связанных с «расчисткой» банковского сектора и лишь небольшого прогресса в сокращении значительного дефицита Пенсионного фонда страны», — сообщают аналитики S&P.

Ранее сообщалось, что МВФ скорректировал прогнозы в отношении Украины в худшую сторону. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) — до 11%. В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию на Украине на уровне 8%.