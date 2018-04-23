Ещё
S&P авансом подтвердило слабость украинской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P авансом подтвердило слабость украинской экономики 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз — «стабильный».
«Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает коррумпированность разных уровней управления», — отмечает агентство.
Оно добавляет, что суверенные рейтинги Украины по-прежнему ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки украинского правительства со стороны МВФ.
«Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем государственного долга остается значительным вследствие расходов, связанных с «расчисткой» банковского сектора и лишь небольшого прогресса в сокращении значительного дефицита Пенсионного фонда страны», — сообщают аналитики S&P.
Ранее сообщалось, что МВФ скорректировал прогнозы в отношении Украины в худшую сторону. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) — до 11%. В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию на Украине на уровне 8%.
Украина.ру: последние новости
Жириновский предложил вывести золотой запас России из США Financial Times: Разногласия в администрации США по поводу антироссийских санкций становятся очевидными Зачем Порошенко заговорил о «коррумпированном» Западе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57382
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение