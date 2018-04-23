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Деловая активность в еврозоне продолжила замедление
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Деловая активность в еврозоне продолжила замедление 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Компании еврозоны перешли во второй квартал, сохранив стабильные, но более скромные по сравнению с началом года темпы роста, показал опрос.
EPA/ARMANDO BABANI
Достигнув максимума в январе, рост стабильно замедлялся в блоке стран, поскольку сильная валюта и опасения по поводу торговой войны между КНР и США могли укрепить влияние спроса и деловой уверенности. Комбинированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для еврозоны, рассматриваемый как хороший показатель экономического состояния, в апреле утвердился на 14-месячном минимуме в 55,2 пункта, что противоречит прогнозу опроса Reuters, который предполагал падение до 54,9 пункта. Более ранние данные показали улучшение в Германии и Франции — в странах с крупнейшими экономиками блока. "Это хорошие показатели, это все еще обнадеживает", — сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit. По его словам, PMI указал на квартальный рост ВВП на 0,6%, что соответствует прогнозу в опросе Reuters. "Это серьезно наводит на мысль о том, что ЕЦБ находится на территории, где он должен думать о снятии стимулов — и, конечно же, не прибавляя их", — отметил он. Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершит свою программу скупки активов в этом году и повысит процентные ставки в 2019 году, показал опрос Reuters, проведенный в этом месяце, хотя разработчики политики могут быть обеспокоены тем, что инфляционное давление ослабляется наряду с ослаблением роста. Инфляция в блоке составила лишь 1,3% в марте, что далеко от целевого уровня ЕЦБ в 2%.
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