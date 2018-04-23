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Минэнерго не считает санкции против РФ основным фактором сдвига сроков работ на шельфе Арктики
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Минэнерго не считает санкции против РФ основным фактором сдвига сроков работ на шельфе Арктики 

Rambler News Service 2 часа назад
Минэнерго РФ считает основным фактором сдвига сроков работ на российском арктическом шельфе изменение цен на нефть, а не санкции США и ЕС в отношении России, заявил в интервью журналу «Нефтегазовая верткиаль» заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
«Я и раньше говорил, и сейчас могу повторить: с 2014 года основным фактором корректировки сроков реализации проектов в Арктике являлось изменение цен на энергоресурсы, которое привело к оттоку инвестиций из отрасли по всему миру. Это оказало большее влияние, нежели финансовые или технологические ограничения США и ЕС», — отметил замминистра.
Молодцов сообщил, что фаза активного бурения на шельфе Арктики начнется после 2019 года, в то время как работы по 3D-сейсмике на наиболее перспективных участках планируется провести до 2020 года.
По его словам, средняя стоимость одного метра проходки разведочного бурения по континентальному шельфу в 2017 году составляла около 5 млн рублей.
Замминистра также добавил, что доля начальных суммарных ресурсов (категории запасов АВС123+D) нефти и газа в арктических морях составляет по нефти почти 12% (от общего объема ресурсов в России), по газу — более 33%.
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