«Опережающий рост»: зарплаты россиян нашли экономические драйверы

"Приходится признавать, что факторов, способных негативно повлиять на прогноз Центробанка по росту зарплат, достаточно много. В том числе здесь состояние российской экономики — во многих отраслях доходы компаний не растут прогнозируемыми ЦБ темпами. Однако вероятность, что предположения регулятора оправдаются, есть. Главным условием здесь является повышение выплат бюджетникам.

Для роста зарплат в госструктурах есть стандартный драйвер — плановое повышение выплат работникам госорганов. Такое решение принимается не исходя из экономической конъюнктуры, а из-за директивных указаний руководства и его рациональных соображений", — отмечает специалист.

Банк России выпустил обзор «О чем говорят тренды», где указал: в 2018 году зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Но зарплаты растут не только в бюджетном секторе: коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам. Однако это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечает ЦБ. Регулятор указывает: в феврале безработица опустилась до рекордных 4,8% с учетом очистки от сезонных факторов.

"Основной тренд на рост зарплат задает сейчас состояние рынка труда России . Наша страна вошла в фазу, когда ежегодно трудится перестает 800 тысяч человек, и этот отток не компенсируется притоком новых работников — из-за того, что население РФ стареет. Есть отрасли, где заменить грамотного сотрудника мигрантом очень тяжело. И складывается локальный дефицит рабочей силы.

А показатель рекордно низкого уровня безработицы в стране подтверждает: рынок труда переживает сложные времена. Работодатели вынуждены повышать выплаты, чтобы сохранить критичных для производства сотрудников", — считает аналитик.

Правило маятника

Банк России назвал целый ряд факторов, повлиявших на рост зарплат. В первую очередь упоминаются повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина . По мнению регулятора, коммерческие организации также увеличат материальное вознаграждение своим сотрудникам. По данным экспертов, это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях.

Уже в январе, согласно наблюдениям, в частном секторе зарплаты начали расти. В 2,2 раза в январе этого года по сравнению с январем 2017 года выросла отплата труда в нефтегазовой отрасли. В химической промышленности зарплаты увеличились на 14,1% процента, в автопроме — на 12,9 процента, в полиграфической деятельности — на 12,3 процента. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда рос по 7–8% в номинальном выражении. В целом увеличение номинальных зарплат в этом году во всех секторах может превысить 10%, отмечается в обзоре. Однако в 2019-м, по прогнозу ЦБ, рост вернется в рамки инфляции — к 4 процентам.

"Прогноз, указывающий на высокий опережающий рост с последующим возвратом к уровню инфляции, косвенно показывает: основным драйвером повышения зарплат становятся решения в бюджетном секторе экономики. Текущий год стал необычным из-за того, что на него пришлись выборы. И электоральный цикл ощутимо повлиял на российскую экономику.

Традиционно в выборный год максимально повышаются зарплаты бюджетном секторе. После выборов рост возвращается к инфляции — это уже стало своеобразным маятником. Потому в этой части прогноз Центробанка, вероятнее всего, оправдается", — заключает Сергей Хестанов.