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Россия заработает на футболе миллиарды долларов
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Россия заработает на футболе миллиарды долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил в интервью "Газете.Ru", что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря ЧМ-2018 до $2 млрд
"Конечно, приток валюты в страну будет — и не только благодаря аргентинским болельщикам. Существующие сейчас оценки, что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря чемпионату до $2 млрд кажутся вполне реальными", — сказал Коронелли.
Он также ответил на вопрос, будут ли болельщики пытаться расплачиваться криптовалютами за проживание в отелях.
"Правильнее, наверное, оперировать понятием "криптоактивы", а не "криптовалюты". Недавно на встрече министров финансов и глав центробанков в рамках G20, в которой приняли участие глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак, эта тема обсуждалась. И по итогам ее было принято решение, что правильнее оперировать понятием криптоактивы. Все-таки, скорее всего, болельщики из Южной Америки привезут в Россию наличные и банковские карты, вряд ли многие будут пытаться расплатиться биткоином", — пояснил Коронелли.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.
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