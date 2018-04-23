Россия заработает на футболе миллиарды долларов

"Конечно, приток валюты в страну будет — и не только благодаря аргентинским болельщикам. Существующие сейчас оценки, что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря чемпионату до $2 млрд кажутся вполне реальными", — сказал Коронелли.

Он также ответил на вопрос, будут ли болельщики пытаться расплачиваться криптовалютами за проживание в отелях.

"Правильнее, наверное, оперировать понятием "криптоактивы", а не "криптовалюты". Недавно на встрече министров финансов и глав центробанков в рамках G20, в которой приняли участие глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак, эта тема обсуждалась. И по итогам ее было принято решение, что правильнее оперировать понятием криптоактивы. Все-таки, скорее всего, болельщики из Южной Америки привезут в Россию наличные и банковские карты, вряд ли многие будут пытаться расплатиться биткоином", — пояснил Коронелли.