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Рубль укрепляется на открытии торгов
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Рубль укрепляется на открытии торгов 

Банки.ру 54 минуты назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,35 рубля, курс евро понизился на 17 копеек, до 75,3 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта на время забыла о геополитике: дорожающая нефть и налоговый период вдохновляют на рост, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 73,93 доллара.
Продуктовый виджет
Торги по рублевым парам откроются снижением в пределах 0,2% от пятничных цен закрытий, прогнозировал перед началом торгов эксперт.
«Если на открытии Московской биржи в паре USD/RUB не устоит поддержка на уровне 61,15 рубля, то рубль укрепится к доллару до 60,75 рубля. Если курс доллара на открытии дойдет до значения 61,15 рубля, и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 рублей», — полагает эксперт.
Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке, предупреждает он.
Курс евро на открытии рискует обновить уровень 75 рублей (минимум 19 апреля 2018 года), допускает аналитик.
«Если с открытия торгов европейской сессии пара EUR/ USD перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары EUR/RUB будет ограничено областью 74,9—75 рублей», — уточняет эксперт. В этом случае, заключает он, закрытие дня по курсу евро стоит ожидать в районе 75,6 рубля.
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