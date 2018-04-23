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Антироссийские санкции США вызвали отток денег из Латвии
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Антироссийские санкции США вызвали отток денег из Латвии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег, сообщает агентство Bloomberg.
"Введение ограничительных мер заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки лицами и компаниями", — сообщает агентство со ссылкой на главу Комиссии рынка финансов и капитала Петерса Путниньша.
При этом Путниньш отказался назвать конкретные имена, отметив, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
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