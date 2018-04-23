Антироссийские санкции США вызвали отток денег из Латвии

Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии , банковская система которой и без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием денег, сообщает агентство Bloomberg

"Введение ограничительных мер заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки лицами и компаниями", — сообщает агентство со ссылкой на главу Комиссии рынка финансов и капитала Петерса Путниньша.

При этом Путниньш отказался назвать конкретные имена, отметив, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.