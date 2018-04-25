Санкции США стали угрозой для всей российской экономики

Введенные 6 апреля США санкции против 15 российских компаний и 26 бизнесменов и госслужащих создают проблемы для всей российской экономики, а не только для отдельных ее секторов, говорится в мониторинге РАНХиГС и Института Гайдара. Немедленно на санкции отреагировали валютный и фондовый рынки РФ : курс доллара подскакивал выше 65 рублей, евро — выше 80 рублей, индексы Мосбиржи и РТС проседали на 9-11%. Российский рынок акций захлестнула волна распродаж, а российские суверенные облигации теряли 1-4% стоимости.

И хотя через несколько недель рынки успокоились, экономика России остается под серьезным ударом в будущем. Так, долгосрочный эффект от введения санкций будет связан с оттоком иностранных инвестиций, возвращением капитала российских санкционных компаний, а также с ростом их убытков. Это может негативно отразиться на отдельных отраслях российской экономики.

Потери капитализации санкционных российских компаний могут и далее создавать негативный фон для инвесторов, что способно привести к понижению недавно повышенных агентствами S&P и Fitch российских суверенных кредитных рейтингов. Таким образом, апрельские санкции — это не вопрос отдельных компаний, чьи позиции на фондовых биржах пошатнулись, а проблема для всей российской экономики, предупреждают эксперты.

Кто под ударом

Больше всех пострадала российская алюминиевая промышленность, в частности "Русал " , чей экспорт из-за частичной потери внешних рынков может упасть на 20%. К тому же компания может лишиться некоторых клиентов из других стран, которые будут избегать транзакций с "токсичным" игроком. Это уже произошло с японскими корпорациями Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo и Mitsui&Co, а также с англо-австралийской компанией Rio Tinto.

Санкции не обошли стороной и российский банковский сектор: после переоценки капитала потери финучреждений могут составить примерно 100 миллиардов рублей. Это составит более 6% от ожидаемой ЦБ прибыли банковского сектора в 2018 году в 1,5 триллиона рублей.

В ситуацию может вмешаться государство и помогать пострадавшим компаниям с помощью суверенных еврооблигаций, офшорных зон, льготных экспортных кредитов, субсидированных кредитов через институты развития, предоставления преференциального доступа к госзакупкам и к инвестиционным контрактам. Однако, полагают эксперты, данные меры могут существенно снизить конкурентоспособность отечественных компаний в долгосрочной перспективе, а также значительно ускорить инфляцию. Усугубление проблем отдельных компаний может замедлить темпы роста ВВП по итогам 2018 года.

Что опаснее санкций США?

По мнению экспертов, для российской экономики страшнее американских санкций контрсанкции, которые представила Госдума 13 апреля. Ответные меры предполагают введение ограничений на торговлю металлами, продукцией сельскохозяйственной, алкогольной, табачной, фармацевтической промышленности, а также на сотрудничество в авиастроении, ракетостроении, атомной сфере, в области консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

Представленный перечень сфер действительно охватывает наиболее значимые направления российско-американского экономического сотрудничества, интенсивность которого в относительном выражении не высока: доля США в торговом обороте России в 2017 году составила порядка 4%. Однако экономика США существенно больше и более диверсифицирована, чем российская, и легко сможет переориентироваться на другие рынки сбыта и поставщиков. В то время как Россия может не найти приемлемых альтернатив для себя.

В этой связи возникает угроза того, что введенные контрмеры могут стать более чувствительными для россиян, чем для американцев. Аналоги некоторых медицинских препаратов, импортируемых из США, не производятся в России. На сегодняшний день доля США в российском импорте лекарств составляет 28%, в то время как общая доля импортных препаратов в стоимостном выражении на российском рынке превышает 68,2% по состоянию на февраль 2018 года.

Отказ от поставок металлов для промышленного производства не приведет к кризису ни в США, ни в странах ЕС . Выпавшее звено из производственной цепочки, хотя это и будет связано с ростом издержек в краткосрочной перспективе, всегда можно заменить другим и восстановить бизнес-процесс. Такие крупные производители, как американский Boeing или европейский Aerobus смогут получить конкурентное предложение поставок титана на мировых рынках. Поэтому России невыгодно отказываться от такого сотрудничества.