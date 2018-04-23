Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на смешанном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»

Налоговый период сможет поддержать отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Мы ожидаем начала торгов вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор движения по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2210-2255 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1135-1155 пунктов", — говорит Вадим Иосуб из «Альпари».

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, в районе 2230-2235 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220, 2200 пунктов, в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2240, 2250 пунктов, считает он.

"Налоговый период и котировки нефти вблизи локальных максимумов сдерживают ослабление рубля на фоне общего настороженного отношения глобальных инвесторов к валютам стран с формирующимся рынком. Сегодняшнее утреннее восстановление нефтяных котировок, хотя и умеренное, может несколько поддержать рубль при условии отсутствия нового негатива с санкционных фронтов", — комментирует Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 60,8-62 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,2 рубля, прогнозирует он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили торги пятницы в «красной зоне» на фоне заявления президента страны Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть. В пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК , заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,07-0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пределах 0,33-0,76%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,19%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 73,95 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,15% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2276 доллара против 1,2275 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся в пятницу разнонаправленно по основным индексам на ухудшении внешнего фона и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,09% — до 2232,66 пункта, индекс РТС снизился на 0,68%, до 1145,8 пункта.