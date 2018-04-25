Внешний фон способствует продажам, но рубль может удержать позиции, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон, а поводом для продаж послужат сразу несколько факторов. Так, вчера после нашего закрытия по рынку энергоносителей прошла волна фиксации прибыли, которая увела нефть марки Brent ниже 74 долларов за баррель. Отметим, что по данным API запасы нефти в Штатах выросли на 1,1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов снизились на 2,7 и 1,9 млн баррелей. При этом статистика не оказала существенного влияния на рынок «черного золота».

Также российские «медведи» будут поддержаны динамикой внешних площадок. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,7% и 1,3% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику, теряя в пределах 0,3%. На торгах в Азии японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают на 0,3% и 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в первые часы торгов. Это может привести к отступлению индекса Мосбиржи в район 2230 — 2240 пунктов уже в первые минуты, после чего негативная тенденция сохранится. Поддержку ей окажет старт торгов в Европе, где основные индексы в начале дня также могут понести существенные потери.

При этом мы не исключаем, что динамика рынка энергоносителей в середине дня станет поводом для отыгрыша части потерь. Вполне возможно, что в преддверии публикации статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая выйдет в 17.30 мск., покупки в «черном золоте» возобладают на ожиданиях снижения запасов, что позволит нефти марки Brent отыграть часть потерь и поддержит наши активы.

Отметим также, что, в отсутствие важной макроэкономической статистики, в середине торгов основное внимание инвесторов будет сосредоточено на сезоне отчетов компаний в США, где сегодня перед открытием торгов отчитываются более 60 компаний, включая Twitter, Boeing и NASDAQ.