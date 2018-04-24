В начале торгов доллар может уйти ниже 61,7 рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, установив новые многолетние максимумы, поднялась выше 75 долларов за баррель.

При этом динамика внешних фондовых площадок окажется сдерживающим фактором. Так, после вчерашнего нейтрального закрытия в США , сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь чуть ниже уровней, соответствующих нашему закрытию в понедельник. На торгах в Азии наблюдается уверенный рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднимаются на 0,8% и 1,8% соответственно.

Дополнительным негативным фактором может стать заявление глав МИД G7, о том, что на Россию могут быть наложены новые санкции, но, на наш взгляд, данный фактор уже заложен в котировках наших активов, в результате чего эта новость также лишь сдержит активность покупателей.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка, что позволит индексу Мосбиржи уже в начале дня подняться в район 2260 пунктов, сделав тем самым очередной шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов.

При этом открытие Европы, где вероятен некоторый подъем основных индексов в первый час сессии, вряд ли окажет существенное воздействие на наши активы. Основное же внимание в первой половине дня будет уделено публикации индекса делового оптимизма от IFO в Германии и индекса потребительского доверия в Италии . Отметим, что нельзя исключать некоторого снижения рынка энергоносителей. В преддверии «публикации данных по запасам углеводородов в Штатах игроки предпочтут зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что и послужит причиной для коррекции. Это может привести к отступлению российских индексов от максимумов дня.

Во второй половине торгов основным фактором для наших активов станут новости из США, где продолжает набирать обороты сезон отчетностей компаний, а также выйдет статистика по продажам домов на первичном рынке.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Новые многолетние максимумы на рынке энергоносителей и пик налоговых выплат поддержат спрос на рубль, что позволит ему отыграть часть вчерашних потерь. Так, в начале торгов мы ни исключаем ухода доллара ниже 61,7 рубля, после чего снижение может продолжится, чему поспособствует фиксация прибыли по длинным позициям. Поводом к этому послужат новые исторические максимумы в рублевой стоимости нефти, которая превысила 4600 рублей за баррель Brent, что говорит о существенном потенциале укрепления российской валюты. Не должно помешать этому и отступление рынка энергоносителей от новых максимумов.

В результате к концу сессии американская валюта может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 61 рубль.