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Ожидается возобновление покупок рублевых активов, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Ожидается возобновление покупок рублевых активов, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Минувшие выходные как в анекдотах ознаменовались двумя новостями: хорошей и плохой. Плохая новость заключается в аресте счетов Виктора Вексельберга на 1,5-2 млрд долларов. Однако этот факт не должен нанести большой удар по российским активам, поскольку это событие было прогнозируемым.
Хорошая новость заключается в том, что Северная Корея без всяких условий объявила о прекращении испытаний ядерного оружия и межконтинентальных ракет. Скорее всего, решение принято после встречи главы ЦРУ Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Что пообещали американцы коммунистам из Кореи — остается загадкой, но результат налицо. Кроме снижения общей мировой напряженности, это событие дает надежду, что и Россия может договориться со Штатами.
Пятничные продажи рубля и особенно фьючерса на индекс РТС мы рассматриваем как желание инвесторов снизить риски перед выходными.
Поэтому после открытия в легком плюсе мы ожидаем возобновления покупок как рубля, так и акций, если же, конечно, нерезиденты вновь на начнут сливать бумаги на фоне вступивших в реальную плоскость санкций в отношении Вексельберга. Но это предугадать невозможно.
Фьючерсы на американские индексы сейчас символически «зеленые», но зато нефть опять пытается закрепиться выше уровня 74 доллара за баррель. Несмотря на обвинение Трампа стран ОПЕК в завышении цен на нефть и окончании министерского саммита ОПЕК+, перегретая нефть не ушла в коррекцию и сможет оказать поддержку российским активам.
С технической точки зрения Индекс Мосбиржи уверенно закрепился над поддержкой 2200 пунктов, отыграв три четверти падения «черного понедельника». Поэтому более вероятно движение вверх, или консолидация на достигнутых уровнях.
Поддерживаемый налоговым периодом и словесными инвенциями министра финансов РФ Антона Силуанова об устойчивости финансовой системы страны и потенциале рубля, российская валюта попытается пробить отметку 61 руб за доллар и закрепиться ниже. Однако уход рубля ниже уровня 60 руб за доллар в ближайшие дни видится маловероятным.
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