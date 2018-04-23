Ожидается возобновление покупок рублевых активов, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Минувшие выходные как в анекдотах ознаменовались двумя новостями: хорошей и плохой. Плохая новость заключается в аресте счетов Виктора Вексельберга на 1,5-2 млрд долларов. Однако этот факт не должен нанести большой удар по российским активам, поскольку это событие было прогнозируемым.

Пятничные продажи рубля и особенно фьючерса на индекс РТС мы рассматриваем как желание инвесторов снизить риски перед выходными.

Поэтому после открытия в легком плюсе мы ожидаем возобновления покупок как рубля, так и акций, если же, конечно, нерезиденты вновь на начнут сливать бумаги на фоне вступивших в реальную плоскость санкций в отношении Вексельберга. Но это предугадать невозможно.

Фьючерсы на американские индексы сейчас символически «зеленые», но зато нефть опять пытается закрепиться выше уровня 74 доллара за баррель. Несмотря на обвинение Трампа стран ОПЕК в завышении цен на нефть и окончании министерского саммита ОПЕК+, перегретая нефть не ушла в коррекцию и сможет оказать поддержку российским активам.

С технической точки зрения Индекс Мосбиржи уверенно закрепился над поддержкой 2200 пунктов, отыграв три четверти падения «черного понедельника». Поэтому более вероятно движение вверх, или консолидация на достигнутых уровнях.