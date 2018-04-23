Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20%

На 21 процент вырос объем денежных переводов из России в страны Европы и Центральной Азии, говорится в докладе Всемирного банка

В 2017 году он составил 48 млрд долларов. Произошло это впервые за последние три года. Люди стали больше переводить денег благодаря тому, что работа в России стала стабильной, укрепился курс рубля по отношению к доллару.

По оценкам специалистов, в нынешнем году объем переводов вырастет на 6 процентов до 51 млрд долларов в связи со "стабилизацией экономического роста в регионе".

В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2017 году вырастет на 8,6 процента — до 43 млрд долларов, а в 2018 году — на 6,8 процентадо 46 млрд долларов.