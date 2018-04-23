Ещё
Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20% 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 21 процент вырос объем денежных переводов из России в страны Европы и Центральной Азии, говорится в докладе Всемирного банка.
В 2017 году он составил 48 млрд долларов. Произошло это впервые за последние три года. Люди стали больше переводить денег благодаря тому, что работа в России стала стабильной, укрепился курс рубля по отношению к доллару.
По оценкам специалистов, в нынешнем году объем переводов вырастет на 6 процентов до 51 млрд долларов в связи со "стабилизацией экономического роста в регионе".
В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2017 году вырастет на 8,6 процента — до 43 млрд долларов, а в 2018 году — на 6,8 процентадо 46 млрд долларов.
Российская Газета: последние новости
РФ запросила консультацию в ВТО из-за введенных США пошлин Турция забрала свой золотой запас из Федрезерва США Рубль через пару дней получит мощную поддержку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России302
Центр Еревана парализован268
Масляков резко пригрозил Светлакову316
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет47
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ575
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение