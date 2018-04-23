Россиянам пообещали резкий рост зарплат

Зарплаты бюджетников за 2018 год вырастут в среднем на четверть, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост доходов обусловлен повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента, говорится в документе. Эксперты ЦБ подсчитали, что с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего оплата труда вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

При этом зарплатный рост прогнозируется не только в бюджетном секторе. Коммерческие организации увеличивают вознаграждение сотрудникам в связи с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечается в докладе.

Согласно статистике ЦБ, больше всего оплата труда растет в нефтеперерабатывающей отрасли, в сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также в отрасли производства автотранспортных средств.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев поручил повысить заработные платы работников бюджетной сферы за счет правительственного резервного фонда. На эти цели из него будет выделено 20 миллиардов рублей.