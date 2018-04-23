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В России разработают стандарт для ICO-проектов
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В России разработают стандарт для ICO-проектов 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
В Российской Федерации создадут стандарт для ICO-проектов, который даст возможность отличить их от финансовых пирамид и других мошеннических схем, пишет газета "Известия" со ссылкой на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), которая и будет заниматься разработкой документа.
Отмечается, что в новый стандарт войдут такие понятия, как достоверность информации об учредителях и команде создателей проекта, бизнес-план, минимальная жизнеспособность продукта.
Документ будет опубликован в интернете, что сделает стандарт доступным для ознакомления всем интересующимся. Новый документ не будут утверждать законодательно, однако он должен стать частью саморегулирования этого рынка, считают в РАКИБ.
Помимо этого в Ассоциации появится спецкомитет, который займется экспертизой новых проектов на предмет их соответствия данному стандарту.
За прошлый 2017 год, по данным РАКИБ, россияне потеряли из-за попыток инвестировать в недобросовестные ICO-проекты около $150 млн
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