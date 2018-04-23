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В Оренбуржье продолжает дорожать горючее
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В Оренбуржье продолжает дорожать горючее 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области снова поднялась цена на бензин. Это касается практически на всех марок горючего.
По данным Оренбургстата, за минувшую неделю стоимость одного литра бензина 92-й марки стала больше на 20 копеек и в среднем составляет теперь 38,9 руб. Чуть дороже стал и 95-й — его цена увеличилась на 13 копеек. Теперь за литр этого бензина придется выложить 41,23 руб.
Не обошлось в этот раз и без подорожания дизельного топлива. Стоимость горючего стало больше на 22 копейки — 41,42 руб.
Прежней цена осталась только на 98-й бензин — 45,28 руб.
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