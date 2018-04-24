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НПФ смогут отказаться от услуг управляющих компаний
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НПФ смогут отказаться от услуг управляющих компаний 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России готов разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) отказаться от обязательных услуг управляющих компаний (УК) при инвестировании средств добровольного пенсионного страхования, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
"Внедрение обязанности действовать в интересах клиента и иметь хороший инвестиционный процесс позволяют расширить возможности фонда, занимающегося добровольным, негосударственным пенсионным страхованием — при самостоятельном инвестировании средств пенсионных резервов без обязательного привлечения управляющих компаний", — заявила она.
По словам Набиуллиной, таким образом ЦБ намерен "опробовать отказ от обязательной управляющий компании пока только на рынке добровольного пенсионного страхования".

Управляющие компании "не очень довольны"

"Управляющие компании, конечно, не очень довольны этим решением, но мы убеждены, что дополнительные издержки в конечном итоге всегда покрывает потребитель, а значит их нужно снижать. В то же время мы понимаем, что бизнес-модель УК была рассчитана в том числе исходя из обязательности своей услуги. Поэтому мы предполагаем предусмотреть переходный период в этом вопросе", — заключила Набиуллина.
До сих пор НПФ инвестировали средства граждан через УК. Впервые ЦБ заявил, что может разрешить фондам инвестировать самостоятельно, в конце 2016 года.
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