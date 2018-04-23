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Fitch подтвердило позитивный рейтинг Москвы на уровне «BBB-»
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Fitch подтвердило позитивный рейтинг Москвы на уровне «BBB-» 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.
Как отмечается в релизе агентства, экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги. При этом столичные власти придерживаются разумной фискальной политики и консервативного подхода к управлению долгом. Уменьшаются и долговые обязательства города.
Fitch отмечает, что может понизить рейтинг Москвы в случае понижения суверенного рейтинга РФ или при ухудшении показателей бюджета города.
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