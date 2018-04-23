Кабмин утвердил концепцию модернизации бюджетного процесса 

Правительство России утвердило Концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита, сообщается на сайте кабмина.
Цель Концепции — повышение обоснованности предложений федеральных органов исполнительной власти по предоставлению мер государственной поддержки за счёт федерального бюджета в целях реализации государственных программ, приоритетных проектов (программ) за счёт поиска и оценки различных вариантов достижения заявленных целей с использованием лучших практик обоснования и структурирования инициатив в виде проектов.
Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что бюджет-2018 будет скорректирован из-за роста доходов к плану.