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Кабмин утвердил концепцию модернизации бюджетного процесса
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Кабмин утвердил концепцию модернизации бюджетного процесса 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило Концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита, сообщается на сайте кабмина.
Цель Концепции — повышение обоснованности предложений федеральных органов исполнительной власти по предоставлению мер государственной поддержки за счёт федерального бюджета в целях реализации государственных программ, приоритетных проектов (программ) за счёт поиска и оценки различных вариантов достижения заявленных целей с использованием лучших практик обоснования и структурирования инициатив в виде проектов.
Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что бюджет-2018 будет скорректирован из-за роста доходов к плану.
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