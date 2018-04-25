Сколько Минфин заработал на обвале рубля

Скупка валюты Минфином РФ наполняет бюджет деньгами, но экономика по-прежнему не растет. Что делать?

Масштабная скупка валюты Минфином дает результат. После рекордного с 2015 г. ослабления национальной валюты, ведомство получило дополнительные доходы в размере 200 млрд рублей.

Эта сумма вытекает из переоценки активов Фонда национального состояния, а также валюты, купленной Минфином ранее, такие данные приводит само ведомство.

Монетизировать эту прибыль Минфин сможет в конце года, когда валюта из ФНБ будет конвертирована в рубли для исполнения бюджетных расходов. Вообще, если говорить о состоянии государственных финансов, то сейчас оно даже лучше, чем в благополучные времена. "Вести. Экономики" уже не раз отмечали, что цены на нефть достигли отметки в $75 — максимума с конца 2014 г., а рубль при этом все еще очень слаб.

Как итог, цены на нефть в рублях находится на уровне выше 4500 руб. — вблизи рекордных значений. Таким образом, сейчас бюджет страны получает огромные дополнительные доходы. Ранее Минэкономразвития подсчитало, что даже при цене барреля в 4400 руб. бюджет получит 3,5 трлн руб. сверхдоходов.

Благодаря этому Минфин в этом году сможет впервые с 2011 г. свести бюджет с профицитом.

Все это, конечно, позитивно, однако деньги эти должны работать на развитие экономики, а не лежать мертвым грузом. Этого просит и президент, который в Послании Федеральному собранию еще раз отметил необходимость выхода на темпы роста экономики выше среднемировых.

Однако в реальности картина неутешительная. За март ВВП прибавил лишь 0,7%. Зафиксированный рост оказался вдвое ниже показателей января и февраля и втрое меньше уровня, который Минэкономразвития заложило в базовый сценарий на текущий год. Отметим, что этот слабый результат удалось показать при крайне высоких ценах на нефть, то есть, если бы не ралли на сырьевом рынке, которое длится уже два года, российская экономика и вовсе могла бы демонстрировать нулевые или отрицательные темпы роста.

А ведь еще и "Газпром" экспортирует рекордные объемы газа в Европу.

Напомним, что после инаугурации президент Владимир Путин озвучит состав нового правительства, возможно, там будут работать уже другие люди. Послание президента говорит о его серьезном желании видеть развивающуюся экономику, для этого по информации СМИ он готов увеличить госрахсоды на 10 трлн руб. При грамотном использовании этих средств экономика действительно может ожить, но нужен четкий проработанный план.

Пока же никаких серьезных изменений на наблюдается. Экономика по сути находится в стагнации.

Спад в машиностроении составил 7,5% за месяц, оптовая торговля сократилась на 2,9%, производство электронного и электрического оборудования просело на 3,2%.

В прошлом году "Вести. Экономики" много писали о проблемах российской экономики, и по сути они никуда не делись и не изменились. Реальный бизнес все также сетует на отсутствие доступных источников финансирования. Кредиты не только очень дорогие, но их еще и не так просто получить.

Для развития производств, нужны инвестиции, а для этого должны быть созданы прозрачные и четкие условия. Налоги не должны меняться на протяжении всего инвестиционного цикла, а в России пока ситуация иная, пусть даже зачастую речь идет о повышении косвенных налогов. Сути дела это не меняет, бизнес испытывает растущую налоговую нагрузку в независимости от названия.

Министерство финансов очень сильно заботится о стабильной бюджете, постоянно урезая расходы на те или иные статьи. Между тем, если план Путина по рост госраходов будет реализовываться, ведомству предстоить искать источники финансирования.

Ранее мы привели основные направления, которые могут позволить найти те самые 10 трлн руб. за 6 лет.