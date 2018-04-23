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Володин рассказал о потенциале «Ямал СПГ»
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Володин рассказал о потенциале «Ямал СПГ» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия с помощью «Ямал СПГ» может выйти на новые рынки. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Этот проект формирует совершенно новую форму внешнеторговых отношений на новом рынке — рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки. Причем это новые рынки для нас, учитывая, что сегодня эти рынки осваивают в первую очередь Катар, Австралия, Малайзия, другие страны, мы пока там не настолько представлены, как хотелось бы", — сказал Володин.
Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что он не ожидает пересечения поставок российского трубопроводного газа и СПГ.
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