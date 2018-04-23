Рублю предстоит трудная неделя 

Российской валюте предстоит непростая неделя. Спрос на валюту будет высоким, поскольку компаниям нужно провести крупные погашения внешнего долга. Как поведет себя рубль?
По данным Банка России, всего в апреле нужно выплатить $6,3 млрд что более чем в полтора раза больше, чем в марте и в пять раз больше, чем в январе. Более того, основная часть платежей приходится именно на последнюю неделю месяца — около $4 млрд
Стоит отметить, что доля внутригрупповых займов — то есть кредитов, которые компании брали у своих же иностранных "дочерних компаний", в апреле составляет всего лишь 3%. Иными словами, почти весь долг придется именно гасить, а не рефинансировать.
Все это, конечно, будет оказывать давление на рубль, однако высока вероятность, что компании уже запаслись необходимым объемом валюты, да и цены на нефть поддерживают рубль. Баррель североморской смеси Brent стоит сейчас около $74, это максимум с 2014 года.
Вообще Россия сейчас находится в крайне интересном положении. Цены на нефть высоки, рубль слаб, соответственно, показатель цены на нефть в рублях находится вблизи исторических максимумов. Таким образом, бюджет получает сверхдоходы, которые Минфин конвертирует в валюту, создавая таким образом "подушку".
На прошлой неделе после перерыва Минфин возобновил покупку валюты на рынке, при этом увеличил объем в полтора раза. Вместо 11,5 млрд руб. покупки составили около 17,5 млрд руб. в день.
В теории, эту "подушку" можно использовать в геополитических целях, поскольку она позволит пережить падение цен на нефть. Россия, например, могла бы выйти из соглашения по ограничению добычи, но не сейчас, а когда Саудовская Аравия начнет готовить IPO своей Saudi Aramco.
Для того, чтобы продать акции компании, нужно раскрыть информацию о добыче. РФ в теории могла бы все просчитать, выйти из соглашения, обвалив тем самым цены на нефть. Саудитам, возможно, в этот раз пришлось бы пойти на девальвацию риала, а это несет серьезную угрозу для их финансовой системы, которая была полностью построена на привязке к американскому доллару.
Все это, безусловно, лишь варианты, которые могут произойти в теории. Тем не менее, геополитика в этом году выходи на первый план, так что исключать ничего нельзя.
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