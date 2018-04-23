Гегемонии доллара предрекли конец

Американский доллар посылает тревожные сигналы. Все больше стран избегают вложений в долговые обязательства США . Долларовая гегемония подходит к концу?

Все последние годы доллар поддерживался за счет спроса со стороны зарубежных центральных банков, однако сейчас все изменилось. Даже Япония , и та сокращает объем трежерис в своих резервах.

В феврале японские инвесторы продали рекордный объем американских долговых обязательств — на $36,68 млрд С октября прошлого года японцы продали трежерис на $71,72 млрд Судя по всему, они решили переложиться в евро, поскольку в феврале купили таких бумаг на 8,06 млрд, и это уже пятый месяц подряд, когда японские инвесторы покупали облигации в евро.

Кроме того, большинство последних аукционов долговых бумаг США проходят при крайне слабом спросе со стороны нерезидентов, а это крайне серьезный сигнал.

Судя по всему, мировая финансовая система меняется у нас на глазах.

При этом доходности по трежерис продолжают расти. Десятилетние бумаги торгуются сейчас с доходностью 2,96%, это даже выше, чем перед февральским обвалом фондовых рынков. Итак, гособлигации США дешевеют, доллар не растет, а стоимость свопов такова, что иностранцам вложения в трежерис с учетом хеджа становятся невыгодны.

Если падение стоимости бондов продолжится, а доходности в свою очередь пробьют сначала отметку в 3%, а затем и другие важные технические уровни, то, вполне возможно, мы увидим еще одну волну ослабления доллара.

Вероятность такого сценария достаточно высока, впрочем, если погрузиться в теории заговоров, можно предположить, что такой вариант вполне подходит для американских элит, а все проблемы можно списать на Трампа.

В остальном же, ситуация у США крайне неприятная. Кое-какие реформы американский президент провел, однако пока ощутимого результата нет, при этом ФРС продолжает поднимать ставки. В какой-то момент регулятор и вовсе может ускоренно повышать ставки, чтобы поддержать доллар, но в такой ситуации экономический рост будет окончательно уничтожен.

Сама по себе ситуация уникальна, и "Вести. Экономики" это не раз отмечали. Еще никогда в истории фискальные и прочие стимулы не проходили на фоне ужесточения монетарной политики, то есть по сути мы видим два противоположных процесса.

На этом фоне американская экономика уже сейчас испытывает определенные проблемы, а свете происходящих в последнее время событий и возможной торговой войны с Китаем , перспективы только ухудшаются.

Стоит также добавить, что США перешли к прямой борьбе с конкурентами, однако борьба эта ведется с применением силы, то есть санкций, а это может и не дать тех плодов, на которые рассчитывают американцы. Введение пошлин — это один из примеров такой борьбы. Иными словами, если американский производитель проигрывает честную конкуренцию, то ему нужно просто создать условия, при которых конкурентам не будет места. Но такой подход, как уже было сказано выше не совсем подходит для современных реалий, и даже союзникам он может не понравится.