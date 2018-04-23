Центробанк: зарплаты россиян значительно вырастут

В 2018 году зарплаты в бюджетном секторе вырастут на 13–15%. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост выплат будет достигнут за счет повышения МРОТ до прожиточного минимума и выполнения майских указов. При этом уже в 2019 году индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

Увеличивается зарплата и в частном секторе, сообщают Известия со ссылкой на обзор регулятора. Причина — нехватка рабочих рук.

Опережающий рост зарплат не приведет к увеличению инфляции, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв . Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.