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Центробанк: зарплаты россиян значительно вырастут
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Центробанк: зарплаты россиян значительно вырастут 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2018 году зарплаты в бюджетном секторе вырастут на 13–15%. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».
Рост выплат будет достигнут за счет повышения МРОТ до прожиточного минимума и выполнения майских указов. При этом уже в 2019 году индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.
Увеличивается зарплата и в частном секторе, сообщают Известия со ссылкой на обзор регулятора. Причина — нехватка рабочих рук.
Опережающий рост зарплат не приведет к увеличению инфляции, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.
На прошлой неделе эксперты назвали самые высоко— и низкооплачиваемые профессии в России.
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