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Банк России анонсировал рост зарплат для бюджетников на 15%
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Банк России анонсировал рост зарплат для бюджетников на 15% 

Ридус 37 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Заработные платы работников бюджетной сферы должны вырасти в этом году на 13−15%. Об этом говорится в обзоре Банка России «О чем говорят тренды».
Как пишут «Известия», уже с 1 мая минимальная зарплата должна вырасти до 11,1 тысяч рублей.
Это повышение должно произойти за счет повышения МРОТ до прожиточного минимума, а также выполнения майских указов президента: оплата труда медиков, преподавателей и работников культуры увеличится в 1,5 раза.
Больше всего оплата труда выросла в нефтеперерабатывающей отрасли. По сравнению с январем 2017 года работники таких предприятий стали получать в 2,2 раза больше. Выплаты специалистам химического производства увеличились на 14,1%, в сфере полиграфии произошёл рост на 12,3%. Об этом говорит статистика Центробанка.
Что касается частного сектора, то рост должен произойти и в коммерческих организациях, говорится в отчете. Эксперты считают, что повышение зарплат будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях.
По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, дефицит кадров действительно присутствует в некоторых сферах и поэтому фирмы вынуждены увеличивать зарплаты работникам, однако позже они закладывают эти издержки в итоговые цены на продукцию, пишет издание.
В конце марта этого года глава правительства Дмитрий Медведев, заявил, что российская экономика вернулась к росту после самой продолжительной в XXI веке рецессии, но возможности ее посткризисного восстановления иссякли.
По итогам 2017 года рост ВВП составил 1,5%, однако как заявил премьер, «двигаться вперед нужно гораздо быстрее».
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