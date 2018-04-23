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Господдержку начнут предоставлять по-новому
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Господдержку начнут предоставлять по-новому 

Российская Газета 1 час назад
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Концепции модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита.
Как подчеркивается на сайте правительства, цель Концепции — повышение обоснованности предложений федеральных органов власти по предоставлению государственной поддержки за счет федерального бюджета. Решение о предоставлении господдержки будет приниматься после финансового аудита. Такая экспертиза должна выдать заключение, насколько обоснованы траты на запрашиваемую поддержку и где брать деньги — в текущем бюджете или закладывать новые расходы на следующий год. Или лучше заменить расходы федерального бюджета частными инвестициями.
Финансовый аудит будет проводиться в отношении предполагаемых расходов по поддержке национальной экономики, топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы, сельского хозяйства и рыболовства, водного и лесного хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики, прикладных научных исследований и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, средств массовой информации.
Финансовый аудит будет проводиться, если предполагаемый объем государственной поддержки за счет федерального бюджета в этих сферах превышает 1 млрд рублей (если не предполагаются капитальные вложения) и более 1,5 млрд рублей (если предполагаются капитальные вложения).
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