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В минсельхозе США указали на рост российского экспорта масличных культур
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В минсельхозе США указали на рост российского экспорта масличных культур 

Российская Газета 1 час назад
Служба сельского хозяйства зарубежных стран министерства сельского хозяйства США отмечает рост российского экспорта семян подсолнечника, рапса и соевых бобов. Об этом передает RT со ссылкой на отчет министерства.
"Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая", — сообщается в документе.
При этом общий объем урожая этих культур в РФ также вырастет в сезоне 2018-2019 на 7,3% по сравнению с прошлым сезоном и составит порядка 16,9 миллиона тонн. Кроме того, В США ожидают и рост экспорта растительного масла из России.
"Согласно прогнозам, благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне-2018/19 вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 млн тонн", — заявили в министерстве, указав, что в прошлом сезоне этот показатель был на отметке в 3,2 миллиона тонн. Этому также помогло улучшение экономической ситуации в России и госпрограмма по развитию сельского хозяйства, добавили в американском минсельхозе.
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