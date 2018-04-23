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Рубль через пару дней получит мощную поддержку
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Рубль через пару дней получит мощную поддержку 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":
— Вопреки динамике валют других развивающихся стран рубль дешевел в пятницу под напором ЦБ, который скупал валюту для Минфина.
Накал страстей вокруг Сирии вынудил сначала отечественного регулятора взять перерыв на валютные интервенции, чтобы не усиливать и так серьезное давление на нацвалюту. Однако, начиная со вторника, Центробанк вернулся на рынок и приобрел более 290 миллионов долларов, и увеличил объемы покупок для компенсации простоя. Таким образом, если бы не операции Банка России на рынке, то рубль вполне мог бы продолжить восстановление на фоне дорогой нефти и ослабления геополитической напряженности.
Совсем скоро отечественная валюта получит новую поддержку: 25 апреля экспортерам необходимо выплатить НДПИ, НДС и акцизы, из-за чего уже с начала недели начнутся активные обменные операции на рынке. По мнению экспертов, объем налога на добычу полезных ископаемых может достигнуть 450 миллиардов рублей.
Ситуация на сырьевых рынках продолжается улучшаться, вопреки увеличению буровой активности в США. Недавняя военная операция западных стран в Сирии привела к росту цен в отличие от аналогичных действий в прошлом году, поскольку, как считают участники рынка, в наше время запасы сырья значительно снизились.
22 июня состоится очередная встреча ОПЕК в Вене, где будут обсуждать вопросы продления глобального нефтяного пакта, так что страны-члены картеля уже сейчас начали выступать с оптимистичными речами и подталкивать инвесторов к покупкам.
Все факторы, оказывающие влияние на стоимость нацвалюты, играют в пользу роста котировок. И со снижением рисков по эскалации конфликта на Ближнем Востоке мы вполне можем увидеть курс у отметок 60,00 — 60,50 рублей за доллар.
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