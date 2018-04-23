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ЦБ прогнозирует рост зарплат бюджетников
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ЦБ прогнозирует рост зарплат бюджетников 

Газета.Ru 46 минут назад
Банк России ожидает, что зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы регулятора.
По данным издания, рост выплат в основном будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента России Владимира Путина.
Как отмечается, в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.
При этом зарплаты вырастут не только в бюджетном секторе, коммерческие организации также увеличат материальное вознаграждение своим сотрудникам.
По словам экспертов, это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны окажет регионам поддержку для повышения зарплат.
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