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Медведев: Россия должна агрессивно продвигать несырьевой экспорт
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Медведев: Россия должна агрессивно продвигать несырьевой экспорт 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна не только сохранить свои позиции на мировом рынке, но и агрессивно продвигать свой несырьевой экспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что большой экспортный потенциал есть у российских информационных технологий, туризма, медицинских и образовательных услуг.
"Все эти позиции надо не только сохранять, но и активно, а можно даже сказать, агрессивно продвигать на глобальных рынках", — сказал Медведев
Премьер-министр отметил, что важно зафиксировать тенденцию роста несырьевого, неэнергетического экспорта, который за январь-февраль 2018 года увеличился почти на треть.
Ранее Счетная палата сообщила, что несырьевой экспорт России вырос на 20% в 2017 году.
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