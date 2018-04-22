1900 тонн: вся правда о золотом запасе России

Турция , вслед за Германией , репатриировала свой золотой запас на родину — все 29 тонн. Это небольшой объем, у России , например, сейчас около 1900 тонн.

«У России пятые по величине запасы физического золота в мире после 8130 тонн у США, 3380 тонн у Германии, 2450 тонн у Италии, 2435 тонн у Франции, 1808 тонн по данным на начало года было у Китая. Для сравнения, в 1992 году у России было всего не более чем 300 тонн золота, считая и частное хранение. И ЦБ регулярно пополняет золотые резервы, в основном физически закупая слитки у производителей внутри страны», — поясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

По информации ЦБ, на 1 апреля 2018 года объем монетарного золота в международных резервах составлял 60,8 млн чистых тройских унций, что эквивалентно $80,482 млрд Это 17,6% от общего объема резервов ($458 млрд). Основная часть госсбережений хранится в ценных бумагах ($277,344 млрд), наличной валюте и депозитах ($93,474 морд).

Регулятор определяет монетарное золото как «принадлежащие Банку России и правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000».

В эту категорию включается как золото в хранилище, так и «находящееся в пути и на ответственном хранении, в том числе за границей».

В Банке России, который распоряжается международными резервами страны, оперативный комментарий предоставить не смогли, но ранее сообщали «Газете.Ru» , что ЦБ «хранит монетарное золото в России».

Две трети золотого запаса России находится в главном хранилище ЦБ в Москве с мощной и многоуровневой инновационной системой безопасности, его общая площадь 17 тыс. кв. м из них 1,5 тыс. кв. м отведено специально под размещение золотого запаса. Хранением остальной части занимаются еще более 600 подразделений ЦБ.

В прессе появлялись слухи о том, что некоторая часть золотого запаса все же хранится на территории США или Швейцарии , однако на данный момент они считаются неподтвержденными, добавляет Петр Пушкарев.

Банк России покупает золото в основном на внебиржевом рынке. В торгах на Мосбирже он начал участвовать в прошлом году.

«В целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов Банк России начиная с 1 ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах ПАО «Московская биржа» по инструменту GLDRUB_TOM», — говорилось в сообщении регулятора.

Присутствовать на бирже Банк России будет весьма ограниченное количество времени. Как поясняет ЦБ, после публикации результатов утреннего аукциона по установлению Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов цены на золото (10.30 GMT) заявки на покупку будут выставляться трижды с интервалом в 5 минут по текущим рыночным ценам, но не выше рублевого эквивалента утренней цены на золото.

При этом ЦБ не раскрывает планируемые объемы покупок. В Банке России «Газете.Ru» поясняли, что регулятор выходит на московскую биржу, чтобы «повысить ликвидность торгов».

Аналитики в целом поддерживают стратегию ЦБ на увеличение золотого запаса, особенно в нынешних условиях конфронтации с Западом.

ЦБ фактически заменяет золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, которые в последнее время падают в цене и являются для России «токсичным активом» из-за геополитики, говорит Сергей Суверов , директор аналитического департамента УК «БК Сбережения».

При этом стоит также сказать, что доля золота в международных резервах России составляет всего 17,6%, что очень мало по сравнению с другими развитыми странами как Германия, Франция и Италия, у которых доля драгметалла составляет 2/3 от всех международных резервов, добавляет он.

Увеличение объемов золота в ЗВР выглядит логичным, соглашается Богдан Зварич , старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

В последние годы Россия снижала объемы вложений в американские долговые инструменты, а сами эти средства переводились в другие активы и, в частности, золото. Это происходит на фоне увеличения рисков каких-то действий в отношении активов, принадлежащих РФ.

«Желтый металл, что называется «аполитичен» и в определенной степени будет пользоваться спросом всегда», — отмечает аналитик.

В свою очередь, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов призывает воспринимать увеличение закупок золота «просто как вариант сберечь и приумножить наши международные резервы».

«Диверсификация и хеджирование никому не помешают, вероятно, не нужно искать в этом сигнала о том, что скоро будет кризис или волна инфляции», — полагает он.

В феврале этого года, объем вложений России в американские гособлигации составил $93,8 млрд, по данным Минфина США . Это 16-е место в мире. Главными кредиторами являются Китай и Япония . Им принадлежало соответственно бумаг на $1,2 и $1,1 трлн. Всего иностранные центробанки держат американских «трежерис» на $6,3 трлн.

По мнению Петра Пушкарева, разумно большую часть резервов держать в ценных бумагах экономически развитых стран или устойчивых стран, которые относят к развивающимся. Туда можно перевести часть резервов из США, где по бумагам дают не более 3% годовых, а еще недавно давали 1,8%-2,0%. Например, в Европу с учетом растущего и довольно стабильного курса евро и окончания там «мягкой политики», в Австралию , в Гонконг , где проценты доходности сравнимы с процентами от США.

В недалеком будущем можно рассмотреть варианты с вложениями небольшого процента от резервов и в акции крупнейших мировых компаний, которые абсолютно ликвидны — Apple Google , Facebook и другие, как это делает, например, центральный банк Швейцарии.

«А вот, к сожалению, инвестировать большую долю резервов в собственную экономику небезопасно: на то они и резервы, что должны подстраховывать России на случай проблем с рублем или с экономикой. Но об инвестиции нескольких процентов от резервов в экономические стимулы, в долевое софинансирование с перспективными проектами в области как большого, там и малого, среднего бизнеса, подумать можно и нужно», — отмечает эксперт.

Только за последний год валютные резервы России выросли более чем на $70 млрд, и, если пустить хотя бы 1/10 часть от этого роста в дело, то вряд ли это повредит финансовой устойчивости страны, добавляет Пушкарев.