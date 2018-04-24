Эксперт: цены на бензин в Воронеже в 2018 году вырастут на 3-4 рубля за литр 

Сейчас стоимость топлива перешагнула психологическую отметку в 40 рублей. Цена на бензин АИ-92 в Воронеже уже перешагнула психологическую отметку в 40 рублей за литр — на АЗС «Лукойл» и «Калина Ойл». На остальных заправках стоимость меньше всего лишь на 20-30 копеек. Литр 95-ого обойдётся воронежцам почти в 43 рубля. И цены продолжат расти, считают представители топливных компаний. В Воронежской области бензин — один из самых дорогих в ЦФО, за последние два месяца оптовые ценники поднялись в среднем на 8%. Такой рост эксперты связывают с несколькими факторами. Крупным производителям с учётом курса доллара выгоднее продавать топливо за валюту, то есть за границу, создавая определённый дефицит на внутреннем рынке. К тому же топливный бизнес становится нерентабельным для мелких предпринимателей — их вытесняют крупные компании, которые занимаются добычей и переработкой нефти. В условиях ослабления конкуренции, считают эксперты, ждать понижения цен не стоит. — Тенденции к подорожанию есть. На мой взгляд, в 2018 году нас ждёт подорожание примерно 3-4 рубля за литр. При увеличении оптовых цен компании, которые торгуют непосредственно автолюбителю, несут колоссальные убытки. Содержать такой дорогостоящий бизнес очень дорого, — сообщил президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков.
Статистики сообщили о резком росте цен на топливо неделю назад — за полтора месяца стоимость бензина в Воронежской области выросла в среднем на 30 копеек. В ЦФО топливо дороже только в Московской области — и то за счёт АИ-98 и дизеля. Дешевле всего в ЦФО топливо в Калуге — там 40-рублёвую отметку перешагнула только цена за литр АИ-98 — 44,04 рубля.