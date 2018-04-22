Поставки пальмового масла выросли на треть

По мнению экспертов, таким образом государство хочет снизить объемы фальсификата на полках магазинов. Вопрос лишь в том, как эта идея будет реализована.

"Сейчас инициируем в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) процесс, чтобы ввести квотирование ввоза пальмового масла, причем сразу на всю территорию ЕАЭС, чтобы не получилось так, что Россия у себя введет, а другие страны начнут увеличивать поставки в десятки раз", — заявил на днях замглавы министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов.

Что же до сегодняшних поставок, то в абсолютном выражении они за первые два месяца текущего года выросли до отметки в 170 тысяч тонн. При этом только в феврале увеличились на 44,1 процента — до 97 тысяч тонн.

Главная причина фальсификата молочных продуктов — недостаток товарного молока, считают эксперты

"Давайте, может быть, вернемся к объему 2012 года, зафиксируем, кто, сколько, из каких стран завез, для каких целей, и механизм квотирования введем", — продолжил замминистра.

Между тем "пока никаких конкретных предложений от Минсельхоза России по этому поводу не поступало, — сообщили "РГ" в Евразийской экономической комиссии.

"Вводя очередную инициативу и начиная борьбу с пальмовым маслом, государство всеми способами хочет снизить объемы фальсификата на полках магазинов, и это, безусловно, должно порадовать производителей натуральной молочной продукции", — пояснила "РГ" заместитель главы Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Но проблема, по ее мнению, состоит в том, что сегодня жиры в натуральных молочных продуктах заменяют не только пальмовым маслом, но и другими жирами животного происхождения.