Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль 

Москва, 22 апреля — «Вести. Экономика» После всплеска волатильности на фоне внешнеполитической напряженности далее аналитики не исключают укрепления рубля, благодаря, в том числе, предполагаемому некоторому внешнему позитиву. Поддержку последнему также может оказать сирийский мальчик, якобы пострадавший в химатаке. Предсказанная остановкаКак и предполагалось, минувшая неделя-таки предоставила рынкам передышку — после периода повышенной волатильности на фоне обострившихся санкционных и внешнеполитических рисков, когда российская валюта доходила до отметки в 65 руб. /$. В результате в пятницу к 14:37 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами «завтра» фиксировался на уровне 61,545 при фьючерсах на нефть Brent $73,22 за баррель, против аналогичных показателей в 61,7175 руб. /$ и $71,98 неделей ранее. И теперь тем более важным становится вопрос о том, какой тренд возьмет верх далее?∎На наш взгляд, рубль на текущих уровнях значительно недооценен (относительно нефтяных котировок, динамики валют EM, макропоказателей). И при отсутствии новых негативных новостей геополитического характера, пара доллар/рубль может продолжить снижение с целями в районе 59-60 руб/$ ∎, — ответил ведущий аналитик ∎Промсвязьбанка∎ Михаил Поддубский. При том, заметил он, что пик налоговых выплат приходится в этом месяце на 25-28 апреля, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Объем апрельских выплат, как правило, выше среднемесячных, что может оказывать локальную поддержку рублю на следующей неделе. Хотя ключевое влияние на рубль будет исходить не от налогового фактора, а от внешних условий, оговорил Поддубский. Тогда как портфельный управляющий GL Asset Management Алексей Смывин, напротив, счел вероятным возвращение бычьего тренда в паре доллар— рубль. На текущий момент в данной паре наблюдается резкое снижение волатильности, после трехдневного вертикального взлета к уровню 65 руб. /$ на предыдущей неделе. Причиной для подобного импульса послужила новость о возможном техническом дефолте ∎РусАла∎: в то время как сам дефолт не является критическим для российской экономики, инвесторы стали более четко осознавать последствия санкций со стороны США. В условиях такой неопределенности и постоянных заявлений о введении новых ограничений инвесторы вынуждены переходить в зону доллара и евро. Причем, уточнил Смывин, за последний год сумма накоплений физических лиц в иностранной валюте сократилась почти в два раза, что обеспечивает дополнительную покупательную способность в случае дальнейшей внешнеполитической эскалации. И банковские валютные резервы также примерно в шесть раз ниже, чем год назад — это говорит о том, что и профессиональные участники способны заинтересоваться покупками валюты. ∎Мы считаем, что доллар может подняться к уровню 63-64 рубля — при сохраняющейся высокой волатильности. При этом высокие котировки на нефть помешают доллару подняться выше 64 рублей∎, — рассказал эксперт. По определению же аналитика УК ∎Альфа Капитал∎ Дарьи Желанновой, ситуация на валютном рынке несколько стабилизировалась после высокой волатильности, спровоцированной введением новых санкций со стороны Минфина США и обострением политической ситуации в Сирии. Но, несмотря на то, что новостной фон уже не изобилует негативом, говорить о долгосрочной стабилизации рано. Так, согласно последним заявлениям американского президента, в ближайшее время новые санкции против России введены не будут, однако эта мера вполне может быть реализована позже. При условии сохранения текущих высоких цен на нефть и отсутствии новых внешних шоков, на следующей неделе национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-61,5 руб. /$., предположила Желаннова. По ее словам, фактор налогового периода в последнее время не оказывает существенного влияния на курс рубля. Показательная ставкаМежду тем, в четверг российская валюта (заходившая в этот день ниже уровня 61 руб. /$ при нефти выше $74 за баррель) достаточно нервно, по оценкам аналитиков, отреагировала на сообщения о возобновлении покупок валюты в интересах Минфина РФ. По информации ЦБ РФ, во вторник, 17 апреля он купил для Минфина валюту на 17,5 млрд руб. (порядка $290 млн) — после перерыва с 6 апреля, обусловленного повышенной волатильностью на рынке. В среду Центробанк еще более увеличил объем покупки (до 17,8 млрд руб.). Тогда как ранее Минфин планировал, что с 6 апреля по 8 мая будет закупаться валюта на 11,5 млрд руб. в день, при общей сумме в 240,7 млрд руб. И в этой связи, конечно, возникает вопрос: как подобное увеличение валютных закупок в дальнейшем отразится на рынке? Поскольку оказался скорректирован лишь объем ежедневных покупок для обеспечения выполнения ежемесячного объема, то есть изменился только график операций, влияние этого фактора на курс рубля будет ограниченным, определила Дарья Желаннова.
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Объемы покупок валюты не столь высоки, чтобы оказывать моментальное влияние на валютный курс, добавил Михаил Поддубский. По его словам, скорее, соответствующее воздействие будет прослеживаться в среднесрочной перспективе, когда накопленная сумма покупок идет в сопоставление с показателями сальдо счета текущих операций. С одной стороны, рассуждает Алексей Смывин, возобновление Центробанком регулярной скупки валюты в интересах Минфина свидетельствует о том, что сам ЦБ не видит существенных рисков в дальнейшем укреплении доллара, но с другой — своими действиями оказывает явную поддержку валюте. При этом, в целях стабилизации ситуации также представляется логичным, что Банк России возьмет паузу в процессе снижения ключевой ставки. Краткосрочное же ее увеличение способно породить еще большую панику (как это было в 2014 г.), поэтому нет оснований полагать, что регулятор пойдет на такой шаг, заключил портфельный управляющий GL Asset Management. ∎Наш базовый сценарий подразумевает сохранение ставки на текущем уровне на заседании 27 апреля∎, сообщили в ∎Промсвязьбанке∎. Как здесь пояснили, недавний всплеск волатильности, вероятно, побудит Банк России действовать более консервативно, тем более, что оценить в полном объеме его влияние на показатели инфляции пока не представляет возможным. Продолжение снижения ключевой ставки, в свою очередь, констатировали в УК ∎Альфа Капитал∎, послужило бы сигналом для рынка о том, что регулятор считает ситуацию в экономике стабильной, и нет оснований для корректировки планов по переходу к нейтральной денежно-кредитной политике. Приостановка же процесса снижения ставки просигнализирует о вполне оправданной осторожности, особенно, если ЦБ зафиксирует рост инфляционных ожиданий. Тогда как к повышению ставки ЦБ мог бы прибегнуть лишь в случае возникновения угрозы финансовой стабильности, которой, по заявлениям регулятора, сейчас нет, заключили в ∎Альфа Капитал∎. Впрочем, в подобных условиях пока нельзя исключить, что при более-менее стабильной обстановке Центробанк все же предпочтет приободрить рынок, предприняв пусть и символическое, но зато символичное снижение планки. Показанная постановкаТакой вариант, по крайней мере, позволил бы сбалансировать зыбкость и противоречивость внешнего фона. При том, например, что накануне начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Москву и Дамаск в зачистке мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Кроме того, заявила Науэрт, на свидетелей, из числа местных жителей, со стороны сирийского правительства оказывается давление с тем, чтобы они изменили свои прежние показания относительного происшедшего. Очевидно, имелся в виду мальчик, которого ранее показали в ролике, живописавшем последствия химатаки, якобы осуществленной сирийскими военными 7 апреля, и который затем рассказал журналистам телеканала ∎Россия∎ о том, что сюжет был постановочным, и на самом деле он не подвергался воздействию боевых отравляющих веществ и вполне здоров. Но вместо того, чтобы выслушать счастливо обнаруженного мальчика, в Вашингтоне продолжают уверять, что «вне всякого сомнения∎ Сирия ответственна за эти атаки. Сходную убежденность накануне продемонстрировал и постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. Как он объявил, несмотря на неспособность специалистов ОЗХО определить страну происхождения отравляющего вещества, примененного против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, упомянутое расследование не означает провала Лондона и доказывает справедливость его вывода о причастности к инциденту России.
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Однако, и на ∎западном фронте∎ наметились определенные перемены — после осуществленного 14 апреля (в ответ на ту самую химатаку) США, Великобританией и Францией ракетного удара по ряду сирийских объектов. После этой акции (поставившей мир на грань прямого военного столкновения между США и Россией) представители Вашингтона известили о том, что пока намерены воздержаться от новых санкций против Москвы. При этом замгоссекретаря по политическим делам Томас Шэннон запланировал на пятницу встречу с послом России в США Анатолием Антоновым. А в четверг с главой российской дипмиссии уже встретился новый помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Как отмечалось в заявлении, распространенном Белым домом, Болтон подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения, но это потребует устранения американской обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 г., безрассудного использования химоружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии. К сожалению, в Вашингтоне не стали упоминать о все более растущем перечне российских обеспокоенностей. Но, так или иначе, допустил Алексей Смывин, диалог между Москвой и Вашингтоном имеет все шансы приобрести более конструктивный оттенок. Разумеется, указал замдиректора Института США и Канады РАН Виктор Борисович Супян, сегодня говорить о дальнейших перспективах российско-американских отношений весьма сложно, поскольку представители Вашингтона могут со дня на день кардинально менять свою позицию, и то же самое, порой в течение одних суток, совершает и сам президент Дональд Трамп. Но, тем не менее, возобновление двусторонних контактов является позитивным фактом, который позволяет надеяться на то, что обе стороны понимают: дальше ухудшать отношения уже просто некуда и необходимо отойти от ∎красной черты∎. Наряду с прочим, в рамках наметившегося диалога было бы резонно обсудить и предпринятые США масштабные санкционные ограничения в отношении России, которые негативно сказываются на ее экономике, заключил Супян.