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Крымский мост испытали на прочность
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Крымский мост испытали на прочность 

Рамблер 1 час назад
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Эксперты завершили статические и динамические испытания автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Эти обследования стали последним этапом контроля качества строительных работ. Эксперты испытали опоры и пролеты конструкции, нагружали участки дороги восемью полными самосвалами массой по 35 тонн каждый. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста.
За этими испытаниями последует итоговая приемочная комиссия. Главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов отметил, что акт комиссии «станет основанием для ввода моста в эксплуатацию».
Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин рассказал РИА Новости, что строители к 26 апреля завершили укладку асфальтобетона на мосту. По его словам, это покрытие «долговечно и надежно».
Почти закончено и обустройство автодорожных подходов, работы по устройству шумозащитного ограждения и озеленению.
Крымский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения его планируют открыть в 2018 году, а для поездов — в 2019-м. Ранее Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».
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