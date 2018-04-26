Крымский мост испытали на прочность

Эксперты завершили статические и динамические испытания автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Эти обследования стали последним этапом контроля качества строительных работ. Эксперты испытали опоры и пролеты конструкции, нагружали участки дороги восемью полными самосвалами массой по 35 тонн каждый. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста.

За этими испытаниями последует итоговая приемочная комиссия. Главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов отметил, что акт комиссии «станет основанием для ввода моста в эксплуатацию».

Почти закончено и обустройство автодорожных подходов, работы по устройству шумозащитного ограждения и озеленению.