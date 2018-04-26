ЕС начал мониторинг импорта алюминия

Европейский союз объявил о начале мониторинга импорта алюминия из третьих стран, говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

«Интересы ЕС требуют, чтобы импорт алюминиевой продукции подлежал предварительному наблюдению с целью обеспечения дополнительной статистической информации, которая позволит оперативно анализировать тенденции импорта из третьих стран», — передает РИА «Новости» сообщение из Официального журнала ЕС.

Отмечается, что данные, которые планируется получить, необходимы для того, чтобы «справиться с уязвимостями рынка алюминия ЕС к внезапным изменениям на мировых рынках».

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, заверил американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США