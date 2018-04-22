МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, оценка коррупционных рисков будет учитываться при кредитовании стран, правительствам предлагается на добровольной основе проходить проверку на уязвимости их систем управления, говорится в заявлении фонда, опубликованном в воскресенье по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих в его состав.

"Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления от 1997 года фонда и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами", — отмечается в документе.

В частности, "в надзорной деятельности это будет означать регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении путем изучения таких областей, как налоги и бюджетное регулирование, надзор за финансовым сектором, управление Центробанком , регулирование рынков, верховенства права и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Фонд отмечает, что для настоящей борьбы с коррупцией "также необходимо решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов".

"Для этого мы будем предлагать государствам-членам добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия "грязных " денег", — отмечается в сообщении.

"Следующий этап будет заключаться в оценке экономического воздействия выявленных недостатков в управлении и предоставлении рекомендаций по экономической политике", — говорится в сообщении.

При выделении кредитов будет учитываться вопрос, не препятствуют ли уязвимые места в управления способности страны осуществлять программы, поддерживаемые фондом.

"По существу, меры по устранению этих уязвимых мест будут частью условий по программам фонда, если они имеют критически важное значение для достижения целей, установленных в программе. Важно иметь в виду, что, как и прежде, договоренности с фондом могут быть приостановлены или отложены из-за низкого качества управления", — подчеркивает фонд.

"Более того, для того, чтобы действенная антикоррупционная стратегия была долговременной, она должна полагаться на наказание виновных, она также требует более широких нормативно-правовых и институциональных реформ, в том числе, повышения степени прозрачности в области отчетности", — говорится в заявлении.