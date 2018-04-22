Ипотека продолжает дешеветь

Сейчас средняя ставка по ипотеке — 9,5 процента. За год она снизилась более чем на два процента. Но к концу снизится еще — на 1–1,5 процентных пункта.

Такой прогноз был дан в ходе конференции аналитиков рынка недвижимости «Какие сюрпризы ждать от ипотеки, помимо снижения ставок, и стоит ли торопиться с кредитом?» По мнению руководителя департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгения Дячкина, тренд на снижение ставок сохранится:

— Уменьшение уровня инфляции и снижение ключевой ставки будут этому способствовать.

Аналитический портал ДОМ. РФ прогнозирует, что к концу года ставки по ипотеке могут упасть до 8 процентов.

Директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов считает, что ставка может даже незначительно пробить этот уровень:

— Есть все основания предполагать с учетом динамики по ключевой ставке и по темпам инфляции, что к концу 2018 года мы увидим «типовую» ипотечную ставку от банков ниже 8 процентов. Грубо говоря, 7,99, — пояснил эксперт.