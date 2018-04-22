Украина договорилась с Евросоюзом об условиях следующего транша

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины по итогам встречи главы Минфина Александра Данилюка с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

«Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране», — заявил Данилюк.

В свою очередь Домбровскис заявил, что в Европе положительно оценивают реформы на Украине, однако их необходимо завершить для того, чтобы экономика страны получила толчок и усилилась борьба с коррупцией.

Ранее условия предоставления ЕС траншей для Украины вызывали неоднозначную реакцию в украинском обществе. Среди прочего, в ЕС требовали отменить мораторий на экспорт леса-кругляка из Украины. Необходимость моратория была вызвана «облысением» Карпат — вырубкой украинских лесов, в том числе и заповедных, что наносило урон экосистеме страны и региона.