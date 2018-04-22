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Украина договорилась с Евросоюзом об условиях следующего транша
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Украина договорилась с Евросоюзом об условиях следующего транша 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины по итогам встречи главы Минфина Александра Данилюка с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.
«Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране», — заявил Данилюк.
В свою очередь Домбровскис заявил, что в Европе положительно оценивают реформы на Украине, однако их необходимо завершить для того, чтобы экономика страны получила толчок и усилилась борьба с коррупцией.
Ранее условия предоставления ЕС траншей для Украины вызывали неоднозначную реакцию в украинском обществе. Среди прочего, в ЕС требовали отменить мораторий на экспорт леса-кругляка из Украины. Необходимость моратория была вызвана «облысением» Карпат — вырубкой украинских лесов, в том числе и заповедных, что наносило урон экосистеме страны и региона.
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