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Макрон сравнил действия США с торговой войной
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Макрон сравнил пошлины США на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза (ЕС) сравнимо с торговой войной. Об этом политик заявил в интервью Fox News.
Макрон выразил надежду на то, что после 1 мая американский лидер Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.
"Посмотрим, что он (Трамп. — Газета.Ru) решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты", — сказал Макрон.
По его словам, с союзниками не ведут торговых войн.
Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.
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