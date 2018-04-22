Макрон сравнил действия США с торговой войной

Макрон сравнил пошлины США на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

Макрон выразил надежду на то, что после 1 мая американский лидер Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

"Посмотрим, что он (Трамп. — Газета.Ru) решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты", — сказал Макрон.

По его словам, с союзниками не ведут торговых войн.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.