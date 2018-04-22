Россия не даст денег Всемирному банку

РФ и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что РФ отказывается в дальнейшем участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ). Это решение было принято из-за того, что новые принципы кредитования, взятые на вооружение ВБ, не удовлетворяют требованиям Москвы.

Кроме того, новая кредитная политика в итоге может привести к отказу поддерживать финансово самых надежных заемщиков ВБ — Китая и Индии.

Сторчак отметил, что после отказа РФ участвовать в докапитализации ВБ российская доля в капитале организации может уменьшиться, равно как и количество голосов в совете директоров ВБ. При этом замглавы Минфина России отметил, что из-за выбранного руководством Банка курса, его финансовая устойчивость может ослабнуть.

По словам Сторчака, спустя несколько лет Всемирный банк будет снова просить акционеров внести средства. Он также добавил, что основной держатель акций ВБ — Соединенные Штаты Америки , преследующие собственные интересы.

«Логика основного акционера очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — отметил замминистра.

Сторчак указал на то, что Всемирный банк должен зарабатывать деньги, как и любой другой банк — но проекты ВБ в беднейших странах мира прибыльными назвать нельзя. По словам замглавы Минфина РФ, Банк должен хотя бы как-то содержать себя и иметь денежные ресурсы для субсидирования «процентной ставки для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку».

В этом, добавил он, кроется глубокое противоречие, которое заложено в реформе. Также Сторчак напомнил, что ВБ отказался финансировать какие-либо проекты в России — и в этих условиях нельзя «агитировать руководство страны [России] идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала».

Отметим, что ранее страны-участницы Всемирного банка решили докапитализировать ВБ на сумму в $13 млрд При этом США также отказались участвовать в докапитализации, но Вашингтон намерен сохранить блокирующий пакет акций. Однако американский пакет будет уменьшен — с 20% до 15%. Тем не менее, США по прежнему «смогут диктовать свою волю», отметил Сторчак.

«Будет реализована схема, когда все заплатят, американцы ни копейки в IFC не вносят, но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет, который сейчас 20%. Если они не платят в пополнение, то доля размывается, поэтому, чтобы сохранить их блокирующий пакет, предполагается внести изменение в статьи соглашения, при котором блокирующий пакет будет снижен с 20% до 15%, что позволит американцам по-прежнему диктовать свою волю», — отметил Сторчак, добавив, что этот процесс должен развиваться параллельно.

Ранее члены ВБ решили провести докапитализацию: Международный банк реконструкции и развития получит $7,5 млрд, а еще $5,5 млрд получит Международная финансовая корпорация (IFC). Совокупные финансовые средства группы ВБ должны достичь в 2019-2030 годах «почти $100 млрд».

Пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на слова директора ВБ Джима Ен Кима отметила, что акционеры ВБ «ясно продемонстрировали возвращение доверия к глобальному сотрудничеству», и ВБ «ценит поддержку со стороны членов»

Эти миллиарды, отметил Джим, помогут ВБ оперативнее реагировать на риски для глобальной стабильности и безопасности, «особенно в бедных странах и нестабильных государствах».

Всемирный банк был создан вместе с Международным валютным фондом после Бреттон-Вудской конференции, прошедшей в США в 1944 году. Эти организации были призваны помочь восстанавливать мировую экономику после Второй мировой войны. Официально Банк был основан в 1946 году.

Всемирный банк представляет собой акционерное общество, его членами являются 188 стран-членов этой организации. Количество голосов, которыми обладают страны-участницы зависит от их доли в капитале Банка, которая в свою очередь определяется их долей в мировой экономике.

Интересы акционеров представляет Совет управляющих, принимающий решения и определяющим дальнейший курс развития Всемирного Банка. Как правило, управляющими являются главы минфинов стран-участниц. Совет управляющих проводит свои совещания один раз в год во время Ежегодных совещаний Советов управляющих Группы ВБ и МВФ.