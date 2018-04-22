Челябинцев напугали слухи о повышении цены проезда в маршрутках

Слухи о возможном повышении цены проезда в челябинских маршрутных такси до 35 рублей взволновали горожан, информация появилась в одной из групп в соцсети.

По словам автора поста, решение о поднятии цены сразу на 10 рублей было принято на встрече частных перевозчиков в минувшую пятницу, 20 апреля. Представители компаний-перевозчиков, опрошенные «АиФ-Челябинск», подтвердили информацию об этой встрече. Один из перевозчиков на условиях анонимности отметил, что речь шла о повышении не на десять, а лишь на пять рублей — до 30 рублей. По словам источника, инициатором обсуждения выступила администрация Челябинска в надежде привлечь пассажиров в муниципальный транспорт.

«Безусловно, повышение цены переведет к оттоку пассажиров у частных перевозчиков, но это будет компенсироваться ростом выручки. Однако на совещании сначала решили, что поднять цену можно только до 27 рублей, но потом перевозчики вовсе отказались от этого. Учитывая, что впереди лето, когда традиционно пассажиропоток падает, ещё повышать цены было бы неразумно. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в августе-сентябре», — отметил источник.

Если бы повышение произошло, оно стало бы третьим за последние 14 месяцев. С марта по ноябрь 2017 года проезд обходился в 23 рубля, в ноябре вырос до 25 рублей. Такое решение частных перевозчиков вызвало интерес антимонопольной службы, разбирательство по данному факту продолжается.