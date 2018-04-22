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Требование США по ценам на газ ударит по украинцам
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Требование США по ценам на газ ударит по украинцам 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Рамблер
Издание «КП» пишет о последствиях, которые повлечет за собой, повышение внутренних тарифов на газ на Украине, на котором настаивает Госдеп США. Как отмечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, с учетом уровня жизни на Украине, несложно предположить, что в случае повышения цен на газ население просто физически не сможет оплачивать счета. Он также отметил, что любое повышение цен оборачивается увеличением неплатежей и числа субсидируемых потребителей, которых в стране и так много — около 50-70% от всего населения.
«Даже половина — очень много. Это означает, что цены на газ, которые они выставили, не соответствуют возможностям потребителей. Поэтому после следующего повышения доля этих потребителей, которым потребуется субсидия, будет ещё выше», — заявил Фролов.
Вместе с тем не выполнить требование Украина не может из-за того, что подписала соглашение с Международным валютным фондом и другими структурами.
Как подчеркивает эксперт, внутри Украины добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть.
«Но при этом они настолько "гениальные" люди, что решили идти к импортному паритету, что фактически означает бить по своим собственным потребителям. То есть сами себе выстрелили в ногу», — сказал Фролов.
>> Госдеп призвал Украину поднять цены на газ 
Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан потребовал от Украины поднять внутренние тарифы на газ «до паритетного уровня по отношению к импорту». Это одно из условий для получения Киевом очередного транша от МВФ.
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