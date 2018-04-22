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Китай продолжит снижать издержки предпринимательства
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Китай продолжит снижать издержки предпринимательства 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — В этом году Китай примет больше мер для снижения издержек предпринимательства, сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР.
Среди них — снижение тарифов на электроэнергию, а также стоимости логистических и посреднических услуг. Благодаря этим мерам предприятия смогут сэкономить более 150 млрд юаней /23,8 млрд долларов США/ в этом году, отметил представитель комитета Юэ Сюху.
Данные меры наряду с дальнейшим снижением административных сборов позволят рыночным субъектам уменьшить неналоговые расходы более чем на 300 млрд юаней в этом году, добавил Юэ Сюху.
Согласно докладу о работе правительства, к концу 2018 года правительство планирует снизить тарифы на электроэнергию для промышленных и коммерческих предприятий в среднем на 10 проц.
За прошедшие два года благодаря усилиям правительства издержки предприятий сократились на 500 млрд юаней. -0-
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