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В Китае ожидается увеличение площади посевов сои
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В Китае ожидается увеличение площади посевов сои 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ — В этом году в Китае ожидается увеличение площади посевов сои благодаря поощрительной политике страны.
Площадь выращивания сои планируется расширить на 1,1 проц. в этом году, в связи с чем урожай сои повысится до 15 млн тонн. Об этом говорится в докладе о прогнозе сельскохозяйственного производства Китая, опубликованном в конце недели.
Растущий спрос позволит удержать импорт сои на высоком уровне, однако структура импорта будет оптимизирована, отмечается в докладе.
Ожидается, что общий уровень цен на соевые продукты останется стабильным, однако цены на некоторые виды соевой продукции могут значительно колебаться.
В докладе также прогнозируется рост производства кукурузы при сокращении производства пшеницы и риса. -0-
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