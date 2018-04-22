В Китае ожидается увеличение площади посевов сои

Пекин, 22 апреля / Синьхуа / — В этом году в Китае ожидается увеличение площади посевов сои благодаря поощрительной политике страны.

Площадь выращивания сои планируется расширить на 1,1 проц. в этом году, в связи с чем урожай сои повысится до 15 млн тонн. Об этом говорится в докладе о прогнозе сельскохозяйственного производства Китая, опубликованном в конце недели.

Растущий спрос позволит удержать импорт сои на высоком уровне, однако структура импорта будет оптимизирована, отмечается в докладе.

Ожидается, что общий уровень цен на соевые продукты останется стабильным, однако цены на некоторые виды соевой продукции могут значительно колебаться.

В докладе также прогнозируется рост производства кукурузы при сокращении производства пшеницы и риса. -0-