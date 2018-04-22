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ЕС и ФРГ выделят Украине €53 млн на проекты по энергоэффективности
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ЕС и ФРГ выделят Украине €53 млн на проекты по энергоэффективности 

Газета.Ru 31 минуту назад
Украина заключила с Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским союзом (ЕС) и ФРГ договор, который предполагает создание фонда для повышения энергоэффективности на украинской территории. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.
Как отмечается, документ, в подписании которого участвовал глава украинского минфина Александр Данилюк, был подписан 21 апреля.
"Этот мультидонорский фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах на Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка", — говорится в заявлении.
По имеющимся данным, такой фонд должен помочь украинской стороне уменьшить энергетические потери в жилищном секторе и сократить выбросы парниковых газов. На первом этапе МФК будет управлять €53 млн, которые выделят Германия и ЕС.
Ранее в ходе встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал руководство страны создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ.
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