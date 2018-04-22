В Нидерландах растут цены на «вторичку»

По данным совместного отчета Статистического ведомства Нидерландов (CBS) в Земельного кадастра, показатель прироста цен на «вторичку» в марте был несколько ниже, чем в предыдущие два месяца 2018 года. В июне 2013 года цены на вторичное жилье в Нидерландах достигли своего «дна». С этого момента начался планомерный рост. В марте 2018-го цены на дома и квартиры на вторичном рынке были на 26,4% выше показателя июня 2013 года. Тем не менее, они остаются пока на 1% ниже рекордного уровня августа 2008 года. Всего в марте 2018 года в стране было продано 19 976 единиц жилья, а за первый квартал 2018 — го — 52 105, что почти на 7% меньше, чем годом ранее.

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