Украина подписала с ЕС и Германией договор о создании фонда энергоэффективности

По данным ведомства, договор был подписан 21 апреля. В подписании соглашения принял участие министр финансов Украины Александр Данилюк

Цель соглашения — помочь Украине снизить энергетические потери в жилищном секторе и сократить выбросы парниковых газов.

«Этот мультидонорский фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах на Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка», — заявили в украинском Минфине.

Отмечается, что, согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находится до €53 млн, выделенных ЕС и ФРГ.